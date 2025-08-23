Yankel Benítez consolida diálogo con autoridades de Chiquimitío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, se reunió con autoridades del ejido y tenencia de Chiquimitío, para fortalecer los lazos de comunicación y seguir trabajando juntos en el desarrollo de la zona rural de Morelia.

Al respecto, el encargado de la política interna de Morelia, comentó que la instrucción del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, es precisa en el sentido de mantener diálogo permanente con las tenencias y comunidades.