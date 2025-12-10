Yankel Benítez anuncia rehabilitación de canchas en tenencia Tacícuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de mantener la comunicación y trabajo cercano con autoridades auxiliares, así como impulsar la infraestructura deportiva en las comunidades del municipio, el secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva visitó la tenencia de Tacícuaro.

En esta actividad se supervisaron áreas deportivas de la comunidad y en compañía del jefe Alan Farid Orozco, se constató el estado actual de las dos canchas de básquetbol y los sanitarios, espacios que se encuentran fuera de servicio.

Al respecto, Yankel Benítez informó que en cumplimiento a las instrucciones del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, iniciará de inmediato la rehabilitación integral de dos canchas de básquetbol y los sanitarios públicos del área deportiva, para dejarlos funcionales y dignos para los habitantes de la localidad.