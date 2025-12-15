¿Ya tienes plan navideño? Ven a la Posada Pastorela en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Festival Navideño de Música de Morelia, el Colegio de Morelia invita a las familias morelianas a disfrutar de la Posada Pastorela, un evento lleno de espíritu navideño, arte y tradición.

El evento se llevará a cabo el miércoles 17 de diciembre a las 17:00 horas en las instalaciones del Colegio de Morelia, ubicado en la avenida Guadalupe Victoria #2255, en la capital michoacana.