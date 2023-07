Ya no se entregan licencias por la vía rápida en Morelia: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Anteriormente la entrega de licencias era ‘fast track’ (por la vía rápida o acelerada), comentó Yankel Alfredo Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia: “Creo que es importante que los dueños de establecimientos y la ciudadanía que quiera emprender un negocio primero se acerque y logre los permisos y las condiciones necesarias”.

Lo anterior en respuesta a los señalamientos de Gerardo Salvador Bustos Pineda, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (CANIRAC), respecto a la lentitud con que se ha respondido a las solicitudes hechas por los agremiados que buscan abrir sus puertas.

Además de que ahora se analiza en el Cabildo el tema, previo a autorizar licencias de funcionamiento.

Benítez Silva dijo que el ayuntamiento “ha sido comúnmente señalado, (en ese sentido) y creo que no hay nada más trasparente que lo que se está haciendo actualmente”, afirmó, mientras aseguró que “la Comisión ha estado trabajando a marchas forzadas después del gran rezago que dejó la administración pasada”.

En tanto lamentó que “desafortunadamente” también en el pasado había desorden, “abrían el negocio y luego generaban la licencia, mejor que se eviten poner en riesgo su inversión, haciendo las cosas correctamente”.

Asimismo declinó coincidir con las declaraciones que señalan “un cuello de botella” al interior del Cabildo, sino que por el contrario, consideró que el hacer los trámites de esta manera, le da tranquilidad de los morelianos esta administración así ha sido desde el primer día, por que todas las licencias de tipo C pasen por el Cabildo y pase por comisiones, no hay nada más transparente.

Agregó que no se sabe cuántas licencias están en proceso, y que no pueden evitar que se abran negocios, pero hay leyes y ordenamientos y si hay posibilidades de que siga la apertura de bares sin permiso pero están atentos de que no operen, mientras refirió que se han clausurado 50 establecimientos.

Por último dijo que se han autorizado alrededor de 400 licencias y 60 fueron declaradas improcedentes porque no cumplían la reglamentación.

RYE