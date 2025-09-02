¡Ya llegó el pan de muerto a Morelia!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada de Día de Muertos ya se empieza a sentir en Morelia, y con ella llega uno de los productos más esperados del año: el pan de muerto.
La panaderías local Cuixi Panificadora, ya ofrecen esta tradicional pieza azucarada que cada año acompaña las ofrendas y las mesas familiares.
Además de mantener viva la tradición, Cuixi también ha destacado por su creatividad en la panadería, sorprendiendo a los clientes con panes temáticos inspirados en Halloween y Día de Muertos.
Entre sus piezas más llamativas se encuentran las conchas “zombie”, con masa verde y relleno de fresa; los “conchojos”, que simulan ojos humanos rellenos de vainilla francesa; y las conchas momia, elaboradas con corteza de nata de leche, masa de lechera y relleno de carajillo.
De esta manera, los consumidores en Morelia pueden disfrutar tanto del clásico pan de muerto espolvoreado en azúcar como de opciones innovadoras que combinan el sabor del pan mexicano con un toque de diversión y creatividad.
SHA