¡Ya llegó el pan de muerto a Morelia!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La temporada de Día de Muertos ya se empieza a sentir en Morelia, y con ella llega uno de los productos más esperados del año: el pan de muerto.

La panaderías local Cuixi Panificadora, ya ofrecen esta tradicional pieza azucarada que cada año acompaña las ofrendas y las mesas familiares.

Además de mantener viva la tradición, Cuixi también ha destacado por su creatividad en la panadería, sorprendiendo a los clientes con panes temáticos inspirados en Halloween y Día de Muertos.