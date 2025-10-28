Ya casi está listo: Acuaférico de Morelia operaría al 100% en noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se espera que durante el mes de noviembre el Acuaférico de Morelia opere al 100 %, pues restan dos tramos por concretarse en las siguientes semanas, informó Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS).
En entrevista colectiva, el director señaló que recientemente recibieron una autorización federal por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para concluir el último tramo del acuaférico, ubicado en el cruce con la salida a Charo.
Torres Ramírez explicó que la intervención en este punto esperan realizarla en los próximos días o durante la próxima semana.
“También faltaría un tramo ubicado en la zona del Mercado de Abastos, que también estamos a la espera de la SCOP, para que en cuanto se autorice podamos intervenir (…)”, comentó.
Torres Ramírez detalló que para este tramo ya se cuenta con 400 metros de tubería adquirida, por lo que únicamente resta recibir la autorización para iniciar su colocación.
Aunado a esto, estimó que en el transcurso de noviembre el Acuaférico esté funcionando en su totalidad, y agregó que para el próximo año se prevé realizar adaptaciones adicionales, con el fin de aumentar la capacidad de algunos equipos de rebombeo y mejorar así su operación.
rmr