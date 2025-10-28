Ya casi está listo: Acuaférico de Morelia operaría al 100% en noviembre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Se espera que durante el mes de noviembre el Acuaférico de Morelia opere al 100 %, pues restan dos tramos por concretarse en las siguientes semanas, informó Adolfo Torres Ramírez, director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS).

En entrevista colectiva, el director señaló que recientemente recibieron una autorización federal por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para concluir el último tramo del acuaférico, ubicado en el cruce con la salida a Charo.

Torres Ramírez explicó que la intervención en este punto esperan realizarla en los próximos días o durante la próxima semana.