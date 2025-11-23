Wicked para todos: habrá funciones relajadas en Cinépolis de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Wicked: Por Siempre llegará a funciones relajadas en Cinépolis Escala Morelia, ofreciendo una experiencia cinematográfica incluyente para personas con autismo, ansiedad o sensibilidad sensorial.

Las proyecciones están programadas para los fines de semana del 29 y 30 de noviembre y 6 y 7 de diciembre, con funciones entre las 11:00 am y las 2:00 pm, como parte del programa nacional de Funciones Incluyentes de Fundación Cinépolis.

“El encanto de Oz ¡llegará a #FuncionesRelajadas! ¿List@ para vivir Wicked: Por Siempre en este formato?”, anunció Cinépolis en redes sociales.