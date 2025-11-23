Wicked para todos: habrá funciones relajadas en Cinépolis de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Wicked: Por Siempre llegará a funciones relajadas en Cinépolis Escala Morelia, ofreciendo una experiencia cinematográfica incluyente para personas con autismo, ansiedad o sensibilidad sensorial.
Las proyecciones están programadas para los fines de semana del 29 y 30 de noviembre y 6 y 7 de diciembre, con funciones entre las 11:00 am y las 2:00 pm, como parte del programa nacional de Funciones Incluyentes de Fundación Cinépolis.
“El encanto de Oz ¡llegará a #FuncionesRelajadas! ¿List@ para vivir Wicked: Por Siempre en este formato?”, anunció Cinépolis en redes sociales.
Estas funciones están diseñadas para brindar un ambiente seguro y empático. Entre sus características se encuentran:
Iluminación tenue al 50%
Volumen moderado
Sala libre de aromatizantes
Libertad de movimiento para los asistentes
Puertas de evacuación abiertas durante toda la función
La cadena recomienda verificar en taquilla que el boleto corresponda a la función relajada, ya que también se proyectará la película en formato tradicional.
Los boletos están disponibles en taquilla, app y sitio web de Cinépolis.
