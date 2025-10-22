¡Warning Tour 2025 llega a Morelia! Prepárate para un apocalipsis de metal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Warning Tour Morelia 2025 llegará este sábado 8 de noviembre a las 4:00 PM en la emblemática Plaza Valladolid, en el Centro Histórico.

Este evento promete ser una de las citas más esperadas para los fanáticos del metal en la región, con un cartel impresionante de bandas que pondrán a Morelia al ritmo del "apocalipsis" musical.