¡Warning Tour 2025 llega a Morelia! Prepárate para un apocalipsis de metal
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Warning Tour Morelia 2025 llegará este sábado 8 de noviembre a las 4:00 PM en la emblemática Plaza Valladolid, en el Centro Histórico.

Este evento promete ser una de las citas más esperadas para los fanáticos del metal en la región, con un cartel impresionante de bandas que pondrán a Morelia al ritmo del "apocalipsis" musical.

Conoce el cartel completo del Warning Tour 2025 en Morelia

Bajo el lema “El Apocalipsis que Viene”, el festival contará con las presentaciones de las bandas más representativas de diferentes géneros dentro del metal, entre ellas:

  • Grave Robber

  • Excelsior

  • Intocables

  • Deborah

  • Los Todays

Este evento es gratuito y tiene como objetivo llevar un mensaje de esperanza y energía positiva a través del metal, generando un espacio de unión y resistencia en tiempos difíciles. El Warning Tour se ha consolidado como un referente en la escena metalera, y este año se espera una gran afluencia de público, tanto local como de otras partes de la región.

🎶 Entrada libre

