Vuelve la magia decembrina al Bosque Cuauhtémoc con bazar navideño

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de promover el espíritu navideño y el comercio local, del 5 al 7 de diciembre de 2025 se llevará a cabo la Feria del Bosque Navideño en el Bosque Cuauhtémoc, ubicado en la colonia Centro de Morelia.

El evento se desarrollará en el lote No. 11 de la calle Justo Mendoza y contará con un bazar navideño que ofrecerá una amplia variedad de productos típicos de la temporada, como adornos, artesanías, alimentos y regalos hechos por productores locales.