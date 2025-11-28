Vuelve la caravana Coca-Cola a Morelia esta navidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de 15 años de ausencia, la tradicional Caravana Coca-Cola volverá a recorrer las calles de Morelia esta temporada navideña, como parte de las actividades del programa municipal “Morelia brilla en Navidad”.
El desfile está programado para el próximo 6 de diciembre y tendrá como punto de partida la XXI Zona Militar, a las 7:00 pm.
La ruta incluirá las avenidas Acueducto y Madero, y culminará en el primer cuadro de la ciudad, frente a la Catedral, donde se realizará un encendido especial navideño.
La caravana durará 3 horas, "y será la más bonita", a decir de representantes de Coca-Cola FEMSA.
El anuncio se dio durante la presentación oficial del programa navideño del Ayuntamiento, que contempla también la instalación de una pista de hielo gratuita en el Centro Histórico. Esta estará disponible del 1 de diciembre al 6 de enero para disfrute de familias y visitantes.
Además, se realizarán intervenciones decorativas en espacios representativos como el Palacio Municipal, la Plaza de Armas y el Boulevard García de León. El encendido general del alumbrado navideño marcará el arranque formal de las actividades a partir del 1 de diciembre.
