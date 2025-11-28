Vuelve la caravana Coca-Cola a Morelia esta navidad

La ruta incluirá las avenidas Acueducto y Madero, y culminará en el primer cuadro de la ciudad, frente a la Catedral, donde se realizará un encendido especial navideño.

La caravana durará 3 horas, "y será la más bonita", a decir de representantes de Coca-Cola FEMSA.

El anuncio se dio durante la presentación oficial del programa navideño del Ayuntamiento, que contempla también la instalación de una pista de hielo gratuita en el Centro Histórico. Esta estará disponible del 1 de diciembre al 6 de enero para disfrute de familias y visitantes.