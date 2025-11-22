Vuelca combi en el Libramiento de Morelia; reportan varios lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este sábado, una combi de servicio público volcó al circular por el Libramiento de la ciudad de Morelia, resultando lesionados al menos 8 personas, que fueron atendidas por las corporaciones de auxilio.

El aparatoso incidente se registró en el sentido de Fuentes de Morelia hacia Casa Michoacán, donde terminó volcada una camioneta de la Ruta Guinda, con número económico 43.