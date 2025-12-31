Vuelca camioneta cargada con berries en la carretera Morelia–Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este miércoles se registró la volcadura de una camioneta que transportaba berries sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura de la Tenencia de Santiago Undameo, informaron autoridades policiales y de rescate.

El incidente fue reportado al número de emergencias 911 por varios automovilistas, lo que movilizó a elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM).

Trascendió que la unidad siniestrada es de la marca Nissan, en ella viajaban dos personas, quienes fueron atendidas por los vulcanos y paramédicos.

Asimismo, unos oficiales realizaron labores de abanderamiento para prevenir otro accidente. Unos agentes de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente y una grúa retiró el vehículo perjudicado.

