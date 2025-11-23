Morelia

Vuelca auto en la Av. Madero Oriente de Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un vehículo volcó sobre la avenida Francisco I. Madero Oriente de la ciudad de Morelia, en la salida a Charo, percance que únicamente dejó daños materiales, informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo, a la altura de la colonia Ilustre de Novohispanos, cerca de la calle Marcos Moriana y Zafrilla. Personas que pasaban por la zona reportaron la situación al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron elementos de Tránsito, quienes realizaron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Finalmente, una grúa retiró el automotor siniestrado para despejar el camino.

