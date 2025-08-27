‘Vuela Más Alto: El Musical’, la obra que rompe los clichés del final feliz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La obra musical "Vuela Más Alto" llega con una propuesta fresca, emotiva y profundamente humana. A través de cinco personajes entrañables, los Twisters (Alexis, Marco, Natalia, Casandra y Angélica), el público será testigo de cómo los sueños juveniles se transforman al enfrentarse con la vida adulta.
La historia comienza con una promesa entre amigos al terminar la preparatoria: “mantenerse unidos sin importar la distancia”. Pero cinco años después, el reencuentro revela que no todo salió como esperaban. Relaciones tóxicas, pérdidas dolorosas, secretos ocultos y metas truncadas se entrelazan con momentos de esperanza, música y redescubrimiento.
Con una banda sonora que incluye éxitos del pop y del grupero pop, coreografías vibrantes y una narrativa que conecta con las emociones más profundas, "Vuela Más Alto" se convierte en un reflejo de lo que significa crecer, equivocarse y volver a empezar.
Una obra que no solo entretiene, sino que invita a mirar hacia adentro y recordar que nunca es tarde para volar alto hacia tus sueños, la cita es este 07 de septiembre de 2025 en el Teatro Stella Inda, con dos funciones: 5:00 y 8:00 pm, para adquirir tus boletos puedes mandar mensaje a su Instagram o contactarte al siguiente número: 443 936 0052
mrh