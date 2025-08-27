‘Vuela Más Alto: El Musical’, la obra que rompe los clichés del final feliz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La obra musical "Vuela Más Alto" llega con una propuesta fresca, emotiva y profundamente humana. A través de cinco personajes entrañables, los Twisters (Alexis, Marco, Natalia, Casandra y Angélica), el público será testigo de cómo los sueños juveniles se transforman al enfrentarse con la vida adulta.

La historia comienza con una promesa entre amigos al terminar la preparatoria: “mantenerse unidos sin importar la distancia”. Pero cinco años después, el reencuentro revela que no todo salió como esperaban. Relaciones tóxicas, pérdidas dolorosas, secretos ocultos y metas truncadas se entrelazan con momentos de esperanza, música y redescubrimiento.