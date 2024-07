”Voy a llevar esto hasta el fondo”: Iron Man Mexicano tras ser detenido por riña en Morelia

“Tiró mesas, rompió platos, la familia que estaba a lado todos se levantaron, todos gritaban, y se me fue encima, no paraba de golpearme. Me dio golpes por toda la cara, por todos lados, me tiró al piso, estaba yo sangrando. Nadie lo podía contener, no me explico por qué nadie lo detuvo. Voy a llevar todo esto hasta el fondo”

narró Eduardo Mozqueda