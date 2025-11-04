Volcadura sobre el Libramiento de Morelia deja dos vehículos siniestrados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este martes 4 de noviembre de 2025, dos vehículos protagonizaron un aparatoso choque, y uno de ellos terminó volcado sobre el Libramiento Nororiente de la ciudad de Morelia, informaron fuentes policiales.

El accidente ocurrió en las cercanías de las colonias Canteras de Morelia y Diego Rivera, así como en la conocida Curva de la Técnica 65, a escasa distancia de la Central de Abastos.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para abanderar la zona y realizar el peritaje correspondiente con el fin de deslindar responsabilidades. Posteriormente, una grúa retiró los automotores involucrados.

mrh