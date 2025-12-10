Voces del Conservatorio de las Rosas protagonizan concierto en el Hotel Grand Cantalagua

En este tenor, el rector del Conservatorio de las Rosas, Raúl Olmos, subrayó que el hecho de que el hotel abra sus puertas para esta clase de actividades representa “una gran oportunidad para el talento de los jóvenes del conservatorio”, ya que contar con más espacios aliados de la música contribuye a descentralizar este tipo de eventos, explicó.

El concierto ofreció diversas presentaciones: desde una interpretación en violonchelo de una pieza de Johann Sebastian Bach —que abrió la velada—, hasta dos números de ópera y el villancico “Por el valle de rosas”, de Miguel Bernal Jiménez.

Cuando el coro subió al escenario, envolvió al público con distintas obras. En este tenor, las y los asistentes disfrutaron piezas como “Have Yourself a Merry Little Christmas”, “Noche de paz”, “El farol” e incluso un villancico michoacano, lo que generó un ambiente festivo entre los presentes.