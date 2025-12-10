Voces del Conservatorio de las Rosas protagonizan concierto en el Hotel Grand Cantalagua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta noche, el Hotel Grand Cantalagua fue sede del concierto navideño “Las voces del Conservatorio de las Rosas”, donde se interpretaron característicos villancicos de la temporada decembrina.
En entrevista con medios de comunicación, Lorenzo Nogueras, gerente del Hotel Grand Cantalagua, señaló que este es el penúltimo evento de la temporada de conciertos, los cuales se realizan en colaboración con el Conservatorio de las Rosas.
En este tenor, el rector del Conservatorio de las Rosas, Raúl Olmos, subrayó que el hecho de que el hotel abra sus puertas para esta clase de actividades representa “una gran oportunidad para el talento de los jóvenes del conservatorio”, ya que contar con más espacios aliados de la música contribuye a descentralizar este tipo de eventos, explicó.
El concierto ofreció diversas presentaciones: desde una interpretación en violonchelo de una pieza de Johann Sebastian Bach —que abrió la velada—, hasta dos números de ópera y el villancico “Por el valle de rosas”, de Miguel Bernal Jiménez.
Cuando el coro subió al escenario, envolvió al público con distintas obras. En este tenor, las y los asistentes disfrutaron piezas como “Have Yourself a Merry Little Christmas”, “Noche de paz”, “El farol” e incluso un villancico michoacano, lo que generó un ambiente festivo entre los presentes.
Fue así como el público se deleitó con una noche llena de música, tradición y el cálido espíritu navideño, con las voces del Conservatorio de las Rosas bajo la dirección de Cory Anahís Arteaga.
mrh