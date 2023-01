"Vivos se los llevaron, vivos los queremos"; familias de desaparecidos marchan en Morelia

Agregó: "Que nos regresen a mi papá y al licenciado Ricardo, que ellos lo único que querían era hacer las cosas bien por la comunidad de San Miguel, ellos no quieren nada, no les interesan las tierras de allá, no tienen necesidad de nada. Que ya los suelten, yo les prometo que mi papá no vuelve a pisar aquel lugar".

Aunque la convocatoria fue por los activistas desaparecidos, diferentes familias y amigos también marcharon por exigir información respecto al paradero de sus familiares como:

-Cynthia Leilani Viveros (desaparecida el 26 de abril de 2012)

-Mayra Fabiola Molina Olivera (desaparecida el 21 de junio de 2021)

-Inés Nava Muñoz (desaparecida el 01 de septiembre de 2019)

-Luis Alberto Carranza Meza (desaparecido el 8 de noviembre de 2021).

Finalmente la hija de Antonio Díaz compartió: "A mi papá le diría que lo amo, y que nos vamos a descansar hasta encontrarlo".

RYE