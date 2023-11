Viviendas verticales en Morelia, apuesta de desarrolladores: Canadevi

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Algunos socios de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda “estamos metiendo papeles para hacer más proyectos verticales en la ciudad”, informó Carlos Garza Herrera, presidente del Consejo Directivo de Canadevi, Delegación Michoacán.

“La tendencia de este Programa de Desarrollo Urbano Municipal (PMDU) es que sea intraurbano o del libramiento para adentro, (por lo que) en los siguientes 19 años, nosotros ya no compraremos terrenos que no tengan este uso de suelo (habitacional), que estén lejos, porque precisamente el instrumento blinda a la ciudad de no crecer desparramadamente”.

En este sentido, consideró que “a Morelia le caben otras 500 mil personas, sin problema, como está ahorita la infraestructura, obviamente hay que hacer adecuaciones a servicios de agua y a algunas calles, etcétera, somos una ciudad muy horizontal, creemos que podemos comprar unas tres o cuatro casas de la Chapultepec, la Félix Ireta y hacer un edificio de 8, 9 o 10 niveles, esa el la tendencia que vemos en un futuro a corto plazo en la ciudad”.