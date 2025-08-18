Viviendas que funcionan como Airbnb se sumarán al catálogo de giros de Morelia en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, destacó que para 2026 se espera incorporar al catálogo de giros las casas habitación con servicios de hospedaje, por lo que se prevé que dichos establecimientos deberán tramitar una licencia tipo B para poder operar.

En entrevista colectiva, el funcionario detalló que, hasta ahora, los dueños de este tipo de espacios que funcionan a través de plataformas como Airbnb tramitaban su licencia de manera voluntaria.