Viviendas que funcionan como Airbnb se sumarán al catálogo de giros de Morelia en 2026

Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, destacó que para 2026 se espera incorporar al catálogo de giros las casas habitación con servicios de hospedaje, por lo que se prevé que dichos establecimientos deberán tramitar una licencia tipo B para poder operar.

En entrevista colectiva, el funcionario detalló que, hasta ahora, los dueños de este tipo de espacios que funcionan a través de plataformas como Airbnb tramitaban su licencia de manera voluntaria.

“Pero ahora sí ya lo estaríamos catalogando; de esta forma, lo que vamos a hacer es solicitarle a la plataforma que, si no cuentan con su licencia, no puedan en su caso registrarse o subirlos a la plataforma”
explicó

En este sentido, Benítez Silva subrayó que, con esta medida, la autoridad municipal podrá tener mayor información y control respecto al número total de viviendas que ofertan este servicio, pues indicó que, en temporadas de alta afluencia turística, llegan a ser aproximadamente mil 800, la mayoría ubicadas en el Centro Histórico, aunque aclaró que la cifra varía el resto del año.

Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia
Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia
Agregó que esta disposición se integrará en el reglamento municipal, donde se modificaría el catálogo de giros para incluir la figura de casa habitación con servicios de hospedaje. Aunado a esto, el secretario explicó que, con el trámite de la licencia tipo B, también deberán cumplirse aspectos indispensables como el pago de derechos, además de ciertos requisitos en materia de Protección Civil.

Benítez Silva resaltó que, con esta regulación, se daría certeza a los usuarios, ya que podrán saber que se trata de establecimientos que cumplen con la normativa y que, en caso de irregularidades, la autoridad podrá retirar la licencia y, con ello, la plataforma impedir su permanencia.

Finalmente, el secretario Yankel Benítez enfatizó que esta medida será solicitada directamente a la plataforma, a fin de que pida a los propietarios apegarse a la normatividad municipal.
