Viviendas del Bienestar se prevén al oriente y poniente de Morelia: Sedum Municipal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El municipio coadyuva en el rubro de tramitología para concretar las viviendas del Bienestar, las cuales se proyectan tanto al oriente como al poniente de Morelia, informó Joanna Moreno Manzo, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad Municipal (Sedum).

En entrevista colectiva, la secretaria señaló que la primera entrega de estas viviendas se realizó recientemente en la zona del complejo habitacional Villas Oriente. Por consiguiente, explicó que también se prevé la construcción de este tipo de viviendas al poniente de la capital, en zonas cercanas a Villas del Pedregal y Campo Nubes.

“Hay que reconocer cuando también hay buenos proyectos de la federación, este nos parece un proyecto ambicioso porque sí hay una necesidad de viviendas, sobre todo de interés social, que no pasen de los 600 mil pesos (…)”, recalcó.

Al respecto, se le cuestionó sobre la forma en que el municipio ha participado para impulsar este proyecto. En ese sentido, explicó que el apoyo se ha brindado principalmente en materia de tramitología, especialmente para agilizar distintos procesos, esto una vez que la federación cumple con los requerimientos necesarios, particularmente establecidos en el Código de Desarrollo Urbano.

Aunado a esto, mencionó que se analiza un posible convenio de colaboración para determinar si el municipio puede apoyar en otros rubros enfocados en los trámites administrativos, aspecto que subrayó deberá de ser revisado por las áreas correspondientes.

Finalmente, Moreno Manzo compartió que en esta primera fase se entregaron poco más de 40 viviendas. Y recalcó que para Morelia se proyectan cerca de 20 mil viviendas del Bienestar, las cuales deberán cumplir con los permisos correspondientes para su construcción.

