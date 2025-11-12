Vivienda Bienestar: nuevo punto de atención en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por motivos operativos, el proceso de registro para el programa "Vivienda para el Bienestar" se realizará en una nueva sede durante los días miércoles 12, jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de noviembre. Las autoridades informaron que la atención se brindará en el Auditorio “Servando Chávez”, ubicado en Calle Antonio Neri #384, colonia Mariano Escobedo, en la capital michoacana.