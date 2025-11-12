Vivienda Bienestar: nuevo punto de atención en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por motivos operativos, el proceso de registro para el programa "Vivienda para el Bienestar" se realizará en una nueva sede durante los días miércoles 12, jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de noviembre. Las autoridades informaron que la atención se brindará en el Auditorio “Servando Chávez”, ubicado en Calle Antonio Neri #384, colonia Mariano Escobedo, en la capital michoacana.
La modificación del lugar busca brindar mayor comodidad a los asistentes y optimizar la organización del proceso, que está diseñado para facilitar el acceso a vivienda digna a personas en situación vulnerable.
Miércoles 12: Personas cuyo primer apellido inicie con K, L, M o N
Jueves 13: Apellidos que inicien con O, P, Q, R o S
Viernes 14: Apellidos que comiencen con T, U, V, W, X, Y o Z
Sábado 15: Abierto a todas las letras del abecedario
INE (original y copia)
CURP actualizada del año 2025
Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses
Este programa busca brindar certeza patrimonial a familias que no cuentan con una vivienda propia, y forma parte de las estrategias sociales impulsadas por el Gobierno Federal.
