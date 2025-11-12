Morelia

Vivienda Bienestar: nuevo punto de atención en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por motivos operativos, el proceso de registro para el programa "Vivienda para el Bienestar" se realizará en una nueva sede durante los días miércoles 12, jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de noviembre. Las autoridades informaron que la atención se brindará en el Auditorio “Servando Chávez”, ubicado en Calle Antonio Neri #384, colonia Mariano Escobedo, en la capital michoacana.

La modificación del lugar busca brindar mayor comodidad a los asistentes y optimizar la organización del proceso, que está diseñado para facilitar el acceso a vivienda digna a personas en situación vulnerable.

Calendario de atención por apellido:

  • Miércoles 12: Personas cuyo primer apellido inicie con K, L, M o N

  • Jueves 13: Apellidos que inicien con O, P, Q, R o S

  • Viernes 14: Apellidos que comiencen con T, U, V, W, X, Y o Z

  • Sábado 15: Abierto a todas las letras del abecedario

Requisitos para el registro:

  • INE (original y copia)

  • CURP actualizada del año 2025

  • Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses

Este programa busca brindar certeza patrimonial a familias que no cuentan con una vivienda propia, y forma parte de las estrategias sociales impulsadas por el Gobierno Federal.

