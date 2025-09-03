¿Vives o trabajas por el Mercado de Abastos? Hay nuevo Punto Naranja cerca de ti

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si vives o trabajas cerca del Mercado de Abastos, te tenemos una buena noticia: ya hay un nuevo Punto Naranja en la zona, diseñado para brindar apoyo y seguridad a mujeres en situación de riesgo.

Se trata del restaurante Bacachitto Garden, ubicado en Ing. Pascual Ortiz Rubio 2462-A, colonia Diego Rivera, que se sumó oficialmente a esta red de espacios seguros promovida por la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris).

Con esta acción, el lugar se convierte en un lugar donde las mujeres morelianas pueden resguardarse, solicitar ayuda o simplemente sentirse seguras si enfrentan alguna situación de acoso, hostigamiento o peligro en la vía pública.