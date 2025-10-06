¡Vive la magia nocturna! Habrá lunada con fogata y música en la UMSNH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este martes 7 de octubre, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) llevará a cabo la segunda edición de la “Lunada Nicolaita”, una velada nocturna pensada para fortalecer los lazos entre estudiantes, docentes y comunidad universitaria.

La cita es a las 20:00 horas en la Plaza de Zorros, ubicada dentro de Ciudad Universitaria. La noche estará iluminada por la luna llena, brindando un entorno ideal para convivir alrededor de una fogata, compartir alimentos, escuchar música y disfrutar de un ambiente relajado.

El evento es organizado por la Dirección de Difusión Cultural y Extensión Universitaria como parte de las actividades del 108º aniversario de la UMSNH, y forma parte de la estrategia institucional para promover la cultura de paz, el sentido de pertenencia y la identidad nicolaita.