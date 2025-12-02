Visitarán Morelia y Uruapan titulares de Sedena y Seguridad federal el miércoles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El miércoles los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, estarán en Uruapan y Morelia atendiendo diversos temas del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, confirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

En entrevista, especificó que en Morelia se tendrá un evento en la 21/a. Zona Militar, el cual estará encabezado por el general Ricardo Trevilla Trejo, mientras que en Uruapan se prevé una reunión al mediodía.

“Esta sería la segunda visita oficial a tierras michoacanas, principalmente a Uruapan y a Morelia”, por lo que Ramírez Bedolla descartó la asistencia de los funcionarios federales en Apatzingán.

Es de mencionar que el pasado domingo, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México presentó los resultados de las acciones implementadas en Michoacán.

