Visita a Morelia de representantes de Nanning será hasta los primeros meses de 2026: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La visita de la comitiva de empresarios y funcionarios del gobierno de Nanning, China, que acudiría a Morelia, se pospone para 2026, informó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.
En entrevista, medios de comunicación cuestionaron al edil sobre esta visita, luego de que en declaraciones pasadas se había mencionado que la comitiva estaría en la capital michoacana aproximadamente en noviembre de este año.
Ante la pregunta de si la postergación se debía al tema de inseguridad, el edil únicamente respondió que se debe a “diversas razones”.
Sin embargo, reconoció que resulta complicado explicar a las comitivas extranjeras, o incluso de otros estados, que las condiciones de seguridad no son iguales en todo Michoacán.
Finalmente, Martínez Alcázar apuntó que suele generalizarse la situación de seguridad en la entidad, aunque —como dijo— esta no es la misma en todos los municipios del territorio michoacano; aun así, reconoció que es difícil que las comitivas comprendan este contexto de manera amplia.
