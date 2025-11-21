Visita a Morelia de representantes de Nanning será hasta los primeros meses de 2026: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La visita de la comitiva de empresarios y funcionarios del gobierno de Nanning, China, que acudiría a Morelia, se pospone para 2026, informó el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

En entrevista, medios de comunicación cuestionaron al edil sobre esta visita, luego de que en declaraciones pasadas se había mencionado que la comitiva estaría en la capital michoacana aproximadamente en noviembre de este año.