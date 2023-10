Visibilidad, deuda histórica con las mujeres lesbianas, coinciden panelistas

"Pareciera que se nos engloba constantemente, hay una deuda histórica en tema de referentes, de visibilidad y de representación en diversos medios. Tenemos un estereotipo muy fuerte de quién representa a una mujer lesbiana, qué características tiene; yo les juro que no puedo poner un clavo, no tengo idea de cómo usar un taladro, no tengo una camisa a cuadros, yo no soy un referente que pueda ser homologado para todas las insistencias lésbicas, ni mis compañeras".