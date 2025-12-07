VIRAL: novia queda atrapada en multitud de Caravana Coca-Cola en Morelia [Video]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio del entusiasmo y la multitud que asistió a la Caravana Coca-Cola la noche del sábado, un hecho inusual se volvió viral en redes sociales: una novia quedó atrapada entre las vallas de seguridad mientras intentaba llegar a su boda, lo que ha despertado la curiosidad de miles de internautas.
El incidente ocurrió sobre la avenida Acueducto, justo frente al Bosque Cuauhtémoc. En el video, que ya acumula más de 200 mil reproducciones en TikTok, se observa a la novia corriendo con su vestido blanco mientras busca cruzar entre la multitud y los elementos de seguridad.
La grabación va acompañada de un llamado colectivo: "TikTok, haz lo tuyo", con la intención de localizar a la protagonista y saber si logró llegar a tiempo a la iglesia para casarse. El clip ha generado una ola de comentarios, desde mensajes de apoyo hasta memes sobre la "boda interrumpida" por la famosa caravana navideña.
El video se ha convertido en uno de los momentos más comentados del evento, que reunió a más de 350 mil personas en Morelia, superando récords de asistencia.
La Caravana Coca-Cola formó parte de las actividades navideñas organizadas por el DIF Morelia y se desarrolló en saldo blanco.
