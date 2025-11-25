Violencia psicológica, la más frecuente contra mujeres en México: Semmujeris

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A nivel nacional, el tipo de violencia más común contra las mujeres es la violencia psicológica, seguida por la física y la económica, destacó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris).

En entrevista colectiva, la funcionaria detalló que, aunque la violencia psicológica es la más frecuente, en muchas ocasiones se encuentra normalizada, lo que provoca que las denuncias sean menores.

Agregó que en la Semmujeris, la mayoría de los casos atendidos corresponden a esta forma de violencia. Explicó que, una vez que las mujeres inician su proceso de atención y con el acompañamiento de psicólogas, logran identificar que también son víctimas de otras agresiones, como la violencia sexual o económica.

“Del 60 al 70 por ciento de las atenciones que ha brindado la Semmujeris en este año tienen que ver con la violencia psicológica. Y seguimos en un rango de alrededor de 500 mujeres (…)”, subrayó.

Cuestionada sobre si han detectado un aumento o disminución en los casos de violencia contra las mujeres en Morelia, indicó que no es posible establecer una tendencia clara, ya que cada mes se presentan comportamientos distintos.