Violencia obliga a 15 mujeres a ingresar al refugio municipal en Morelia

Los refugios para mujeres son espacios donde se da alojamiento temporal a mujeres víctimas de violencia familiar o de género extrema; puede ser solas o, en caso de tener hijos o hijas, también pueden ingresar para su atención. En el lugar se les brinda un espacio donde dormir, comer, asearse y herramientas para su recuperación.

Al ser cuestionada si durante el fin de año es cuando más aumenta la atención en el refugio municipal, y cuya ubicación se desconoce precisamente para no poner en riesgo a las mujeres, Nuria Gabriela Hernández afirmó que el año pasado no se fueron los números a la alza:

"El año pasado no pasó eso, no hubo incremento, no sabemos este año cómo se va a comportar la tendencia. En el año se han atendido 45 mujeres, no todas ingresan, solo 15 mujeres", dijo.

Agregó que incluso otras de ellas han tenido que moverse a otros estados de la República por la misma peligrosidad de sus agresores, y algunas también se van a otros municipios porque encuentran sus redes de apoyo lejos de su lugar de origen o de donde solían habitar.

Por último, la titular de Semmujeris comentó que, en lo que va del año, se contabilizan cuatro feminicidios en la capital michoacana; cabe mencionar que el número de estos delitos ha disminuido en los últimos años en el estado, aunque Hernández Abarca afirmó que, aun cuando exista uno, es un tema de alarma.

"A mí no me gusta hablar de términos de números, porque con una mujer que haya sido asesinada es un tema de alarma", dijo. Cabe mencionar que la violencia física es la que ocupa el primer lugar para las mujeres; la segunda es la psicológica y la tercera, la económica: todos estos factores orillan a las féminas a solicitar ayuda en los refugios.

rmr