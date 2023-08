Violencia no mermó actividad turística en Morelia: Thelma Aquique

Dijo que, hasta el momento, no se han tenido cancelaciones, y que “en Morelia no digo que no sucedan cosas como en cualquier ciudad, pero estamos trabajando de la mano (con la Iniciativa Privada), tenemos una comunicación constante y permanente tenemos congresos, eventos, concentración de personas, los encendidos (de la catedral), las bodas; y monitoreamos y apoyamos”.

El perfil de los turistas es nacional e internacional, y está creciendo este último.

RYE