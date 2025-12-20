Vinilos, cassettes y más: Gran Venta de Discos llega a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres amante de la música en formatos clásicos, este fin de año tendrás una última oportunidad para encontrar joyas musicales en la Gran Venta de Discos 2025, que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de diciembre en la colonia Félix Ireta de Morelia.
La venta tendrá lugar en Virrey de Mendoza #1330, en un horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., donde los asistentes podrán adquirir vinilos, CDs, cassettes y películas en DVD, además de productos especiales como posters, playeras y accesorios.
El evento es organizado por Vinilo Nostro Records, un espacio que se ha consolidado como referente local para coleccionistas y melómanos que buscan redescubrir la magia del sonido analógico y los formatos físicos.
“Porque ustedes lo pidieron”, anuncian los organizadores, esta venta cierra el año con una edición especial de tres días, prometiendo verdaderas rarezas musicales de diversos géneros: desde regional mexicano, balada, jazz, rock y metal, hasta películas clásicas en físico que difícilmente se encuentran en plataformas digitales.
Además, se anunció que en 2026 se realizarán nuevos eventos como la Gran Venta de Películas, la Exposición Arte Fakto Musical y una nueva edición de la Gran Venta de Discos con fechas por confirmar.
SHA