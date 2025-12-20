Vinilos, cassettes y más: Gran Venta de Discos llega a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si eres amante de la música en formatos clásicos, este fin de año tendrás una última oportunidad para encontrar joyas musicales en la Gran Venta de Discos 2025, que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de diciembre en la colonia Félix Ireta de Morelia.

La venta tendrá lugar en Virrey de Mendoza #1330, en un horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., donde los asistentes podrán adquirir vinilos, CDs, cassettes y películas en DVD, además de productos especiales como posters, playeras y accesorios.

El evento es organizado por Vinilo Nostro Records, un espacio que se ha consolidado como referente local para coleccionistas y melómanos que buscan redescubrir la magia del sonido analógico y los formatos físicos.

“Porque ustedes lo pidieron”, anuncian los organizadores, esta venta cierra el año con una edición especial de tres días, prometiendo verdaderas rarezas musicales de diversos géneros: desde regional mexicano, balada, jazz, rock y metal, hasta películas clásicas en físico que difícilmente se encuentran en plataformas digitales.