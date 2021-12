Vinculan a proceso a una pareja por robar en una tienda de ropa, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de un hombre y una mujer, por su posible relación en el delito de Robo Calificado; hechos ocurridos en un negocio de ropa ubicado en la colonia Mirador Poniente de esta ciudad.



De las investigaciones se desprende que el pasado 24 de noviembre, el ofendido se percató de que César R., Irene C., y un acompañante salían de su establecimiento, por lo que les dio alcance y solicitó ayuda a elementos de la Policía Municipal, quienes, tras realizarles una inspección, les localizaron diversas prendas y accesorios; asimismo, la víctima se percató de que faltaban otros objetos de valor, así como dinero en efectivo.



Por estos hechos, los elementos policiales pusieron a los detenidos a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Morelia, que integró la Carpeta de Investigación y los presentó ante el Juez de Control.



En audiencia, luego calificar de legal la detención y analizar los datos de prueba aportados por la Fiscalía, el órgano jurisdiccional resolvió vinculación a proceso en contra de César R., e Irene C., por su posible relación en el delito que la ley señala como Robo Calificado, les impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y estableció un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria.



La FGE refrenda su compromiso de investigar todo hecho que atente contra el patrimonio de las personas en Michoacán; no habrá impunidad.

EA