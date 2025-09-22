Vinculan a proceso a Juan ‘N’ por el homicidio de un hombre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) presentó datos de prueba que permitieron obtener vinculación a proceso en contra de Juan “N”, presunto responsable de homicidio calificado, cometido en perjuicio de Víctor Manuel M., en el municipio de Morelia.

De acuerdo a datos que constan en la Carpeta de Investigación, el 3 de mayo de 2024, Víctor Manuel M., se encontraba afuera de su domicilio ubicado en la colonia Valle de los Manantiales, cuando en un momento determinado fue sorprendido por tres personas armadas, quienes lo amagaron y lo subieron a un vehículo, en el que se retiraron del sitio.

Más tarde, el cuerpo sin vida de Víctor Manuel M., fue localizado en la colonia Arboledas; presentaba heridas producidas por disparos de arma de fuego.

Durante las actuaciones realizadas por la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso, se obtuvieron datos de prueba de la posible participación de Juan “N”, cuya orden de aprehensión se cumplimentó en reclusión donde se encuentra procesado por otro delito.

Tras el desarrollo de la audiencia inicial, el Juez de Control resolvió vincularlo a proceso; fijarle prisión preventiva oficiosa y establecer un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.

Por estos hechos, ya se encuentra detenido y vinculado a proceso también Ángel Ignacio “N”.

BCT