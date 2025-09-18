Vinculan a proceso a fisioterapeuta por besar a niña tras consulta en su casa, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) presentó datos de prueba que permitieron obtener vinculación a proceso contra Héctor “N”, de oficio fisioterapeuta, por su posible participación en el delito de abuso sexual, cometido en agravio de una niña en esta ciudad.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el pasado 20 de febrero, la víctima, de 8 años, se encontraba en su domicilio, donde el profesionista realizó una sesión de fisioterapia a su abuelo. Sin embargo, en un momento determinado, Héctor “N” salió de una habitación y besó a la niña en la boca.

La víctima contó a su madre lo ocurrido y después fue presentada una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Violencia Familiar y de Género, que dio inicio con las actuaciones y estableció la posible participación de Héctor “N” en el delito de abuso sexual.

Luego de ser detenido con base en una orden de aprehensión, el profesionista fue puesto a disposición del Juez de Control que resolvió su vinculación a proceso; además le fijó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones.

rmr