Vinculan a proceso a dos hombres por tentativa de homicidio contra agentes de la SSP en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo vinculación a proceso en contra de dos hombres, presuntos responsables de homicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), en la colonia Gertrudis Sánchez de esta ciudad.

El pasado 29 de agosto, un grupo de elementos de la SIE realizaban labores de investigación en un domicilio de la calle Arboleda, cuando fueron agredidos por hombres armados que realizaron disparos de arma de fuego en su contra. Enseguida, los agentes repelieron la agresión e ingresaron al domicilio.

Tras un intercambio de disparos, se logró la detención de Andrés "N", Miguel Ángel "N" y un adolescente, quienes fueron trasladados a la Fiscalía estatal para dar continuidad a las investigaciones.

Luego de ser presentados ante el Juez de Control, Andrés "N" y Miguel Ángel "N" fueron vinculados a proceso; se les fijó prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El adolescente quedó a disposición de la Unidad de Justicia Penal para Adolescentes, que habrá de resolver su situación legal.

La FGE mantiene acciones firmes y contundentes contra todo acto que ponga en riesgo la paz y la tranquilidad de las personas en Michoacán.

