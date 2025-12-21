Vinculan a proceso a docente universitario acusado de violación en Morelia

De acuerdo con los datos que obran en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron durante el mes de septiembre del presente año, cuando el detenido, quien se desempeñaba como docente universitario, brindaba asesorías académicas a la víctima en su oficina. En ese contexto, se aprovechó y la atacó sexualmente.

Tras la denuncia presentada, se llevaron a cabo las investigaciones correspondientes y, una vez integrados los datos de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión, misma que fue obsequiada y cumplimentada.

Una vez presentado ante el Juez de Control, Roberto "N" fue vinculado a proceso, se le fijó prisión preventiva oficiosa y dos meses para el cierre de la investigación.

r,r