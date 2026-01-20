Vinculan a proceso a cinco personas por su posible relación en el robo de cableado en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Mauricio “N”, Sergio Ignacio “N”, Juan Manuel “N”, Juan Carlos “N” y Eduardo “N”, por su posible relación en el delito de robo calificado, cometido en agravio de la empresa de telecomunicaciones.

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 17 de enero, aproximadamente a las 03:00 horas, se activó la alarma por robo de cableado de dicha empresa, lo que alertó a las autoridades sobre la presencia de cinco personas que arrastraban cable propiedad de la empresa en la calle José María Carrasco, casi esquina con Vicente Mariscal, en la colonia Héroes Republicanos, en esta ciudad.

Durante la intervención de elementos de la Policía Municipal de Morelia, fue asegurada una camioneta Chevrolet Avalanche, tipo pick up, color gris, en cuya caja se localizaron diversos trozos de cable negro, mismos que fueron reconocidos como propiedad de la empresa agraviada por un empleado. Posteriormente, los investigados regresaron al lugar de los hechos e ingresaron a un terreno baldío para continuar apoderándose de cableado de la misma compañía, sin consentimiento de quien legalmente podía disponer de dicho bien.

Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Morelia, que integró la Carpeta de Investigación correspondiente y los puso a disposición del órgano jurisdiccional.

Luego de analizar los datos de prueba aportados por la Fiscalía, el Juez de Control calificó de legal la detención, resolvió vincularlos a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

BCT