Villas del Pedregal, entre las zonas con mayor número de reportes de maltrato animal en Morelia: IMPA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con los reportes de maltrato animal que capta el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), la mayoría se concentran al poniente de la ciudad, específicamente en el fraccionamiento Villas del Pedregal, informó la directora del IMPA, Minerva Bautista Gómez.

En rueda de prensa, la directora señaló que en el rubro de maltrato animal reciben distintos reportes, los cuales se dividen principalmente en tres vertientes: maltrato por condiciones inadecuadas, con una incidencia del 51.76%; maltrato en vía pública, con un 36.35%; y maltrato efectuado por agresores específicos, con un 11.89%.

En este tenor, indicó que el registro muestra que las colonias con mayor número de reportes también coinciden con aquellas que presentan una alta incidencia delictiva.