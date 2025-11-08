Villas del Pedregal, entre las zonas con mayor número de reportes de maltrato animal en Morelia: IMPA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- De acuerdo con los reportes de maltrato animal que capta el Instituto Moreliano de Protección Animal (IMPA), la mayoría se concentran al poniente de la ciudad, específicamente en el fraccionamiento Villas del Pedregal, informó la directora del IMPA, Minerva Bautista Gómez.
En rueda de prensa, la directora señaló que en el rubro de maltrato animal reciben distintos reportes, los cuales se dividen principalmente en tres vertientes: maltrato por condiciones inadecuadas, con una incidencia del 51.76%; maltrato en vía pública, con un 36.35%; y maltrato efectuado por agresores específicos, con un 11.89%.
En este tenor, indicó que el registro muestra que las colonias con mayor número de reportes también coinciden con aquellas que presentan una alta incidencia delictiva.
Precisó que la zona con más reportes es Villas del Pedregal, seguida de Misión del Valle, Campo Nubes, 3 de Agosto, Villas de la Loma, Ciudad Jardín, Lago 1, Eduardo Ruíz, Prados Verdes, algunas zonas del Centro y otros asentamientos.
Por medio de distintas diapositivas, se mostró que en el rubro de condiciones inadecuadas —que se refiere a cuando los animales no cuentan con las condiciones mínimas para subsistir en espacios que garanticen su bienestar—, Villas del Pedregal concentra el 41.67% de los reportes; mientras que en el rubro de maltrato en vía pública, acumula el 44.09%.
La directora del IMPA señaló que, entre los reportes que reciben, hay ocasiones en que la población desconoce que el Instituto opera únicamente a nivel municipal, por lo que llegan casos de otras zonas como Tarímbaro. En esos casos, explicó, se establece comunicación con las autoridades correspondientes para que atiendan las denuncias.
Por otra parte, indicó que el IMPA también realiza el resguardo de ejemplares no solo provenientes de Morelia, sino también de otros municipios, los cuales son canalizados por la Fiscalía General del Estado (FGE), generalmente tras cateos o quejas específicas.
BCT