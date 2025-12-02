Morelia

Villancicos y música antigua brillarán en Morelia con gala navideña benéfica

El concierto será a beneficio de cenas navideñas destinadas a personas en situación de vulnerabilidad
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Orquesta de Música Antigua Morelia-Valladolid (OMAMV) ofrecerá su tradicional Concierto de Navidad el próximo viernes 19 de diciembre a las 18:00 horas, en el Patio Central de la Universidad Nova Spania, ubicada en la Calzada Fray Antonio de San Miguel #173, en la zona Centro de la capital michoacana.

El evento fue dado a conocer a través de redes sociales por la agrupación, donde detallaron que el recital se realiza en colaboración con la Sociedad Académica de Michoacán y la Universidad Nova Spania, como parte de un evento con causa destinado a apoyar cenas navideñas para personas en situación de vulnerabilidad.

Durante la gala, el público podrá disfrutar obras interpretadas por Corarte: Música Vocal, dirigido por Cory Arteaga, con un programa que incluirá villancicos novohispanos, piezas tradicionales como Campana sobre Campana y danzas de “El Cascanueces” del compositor P. Tchaikovsky.

Los boletos ya se encuentran disponibles en la recepción de la Universidad Nova Spania.

