Villa Navideña llegará a mediados de diciembre: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Villa Navideña está por llegar y se espera que sea a mediados de diciembre cuando abra sus puertas para las y los michoacanos que, durante la temporada vacacional, busca un escaparate para toda la familia.

De acuerdo a la Secretaría de Turismo (Sectur) será entre el 12 y 14 de diciembre cuando se ponga en marcha la Villa Navideña y cierre el 7 de enero del próximo año, posterior al Día de Reyes; esto en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), donde comenzó la instalación de varios atractivos.