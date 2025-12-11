Villa Navideña abre juegos mecánicos desde el 13 de diciembre en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del sábado 13 de diciembre inicia la diversión con los juegos mecánicos que estarán instalados en la Villa Navideña, ubicada dentro del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

Este espacio de convivencia familiar ofrecerá la tradicional pista de hielo, una zona gastronómica, un monumental nacimiento artesanal y un árbol navideño. Además, como cada año, se instalarán los juegos tradicionales que garantizan risas, diversión y emoción para asistentes de todas las edades.

Entre las atracciones se encuentran los carritos chocones, la rueda de la fortuna, el carrusel, y muchas más opciones llenas de emoción.