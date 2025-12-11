Morelia

Villa Navideña abre juegos mecánicos desde el 13 de diciembre en Morelia

Las atracciones estarán abiertas de 12:00 a 22:00 horas, y permanecerán hasta el 7 de enero de 2026
Villa Navideña abre juegos mecánicos desde el 13 de diciembre en Morelia
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del sábado 13 de diciembre inicia la diversión con los juegos mecánicos que estarán instalados en la Villa Navideña, ubicada dentro del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo).

Este espacio de convivencia familiar ofrecerá la tradicional pista de hielo, una zona gastronómica, un monumental nacimiento artesanal y un árbol navideño. Además, como cada año, se instalarán los juegos tradicionales que garantizan risas, diversión y emoción para asistentes de todas las edades.

Entre las atracciones se encuentran los carritos chocones, la rueda de la fortuna, el carrusel, y muchas más opciones llenas de emoción.

El área de juegos mecánicos estará abierta al público del 13 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, en un horario de 12:00 a 22:00 horas. Los costos variarán según el tipo de juego y el prestador de servicios, tal como ha sucedido en ediciones anteriores.

Te puede interesar:
Villa Navideña en Ceconexpo: fechas, horarios y todo lo que debes saber
Villa Navideña abre juegos mecánicos desde el 13 de diciembre en Morelia

RPO

Juegos Mecánicos
grid
Villa Navideña

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com