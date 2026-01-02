Videovigilancia en Morelia crece con apoyo ciudadano: más de 3 mil cámaras enlazadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Suman 3 mil 400 cámaras de videovigilancia de la ciudadanía enlazadas al sistema de la Comisión Municipal de Seguridad, las cuales han aportado material para el esclarecimiento de diversos delitos, destacó el comisionado Pablo Alarcón Olmedo.

Durante una entrevista colectiva, el comisionado detalló que actualmente las cámaras que pertenecen al sistema propio de la Policía Morelia corresponden a 600 cajas con tres cámaras cada una.

En este tenor, precisó que la cobertura más amplia se logra gracias a las cámaras ciudadanas, que ascienden a 3 mil 400 equipos. Subrayó que estas han sido de gran utilidad para investigaciones relacionadas con distintos casos.

Compartió que dichas cámaras ayudaron a identificar vehículos, rutas de escape y personas ofensoras durante el año pasado con alrededor de 25 y 30 casos de éxito que lograron presentarse ante un órgano jurisdiccional en temas de homicidios y lesiones contra la salud.

Aunado a esto, Alarcón Olmedo indicó que para incorporar las cámaras de la ciudadanía al sistema de la Policía Morelia se firma un convenio con las y los propietarios, con el objetivo de proporcionar las imágenes de sus equipos privados, lo que hace más eficientes los procesos administrativos para entregar el material a las instituciones correspondientes, explicó.

Para culminar, el comisionado señaló que este enlace de cámaras se realiza de manera voluntaria y, en promedio cada día se suma una cámara nueva al sistema, lo cual incide en ampliar aún más la cobertura de videovigilancia en la capital michoacana.

