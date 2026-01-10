Videomapping llegará al Planetario de Morelia; preparan experiencia inmersiva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Planetario de Morelia se prepara para ofrecer una experiencia tecnológica y sensorial sin precedentes, con la incorporación de un espectáculo de videomapping en su exterior, acompañado de sonido envolvente, anunció este jueves la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán.

Durante un recorrido de supervisión, la titular de la dependencia, Gladyz Butanda Macías, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, revisaron los avances de la obra que convertirá al emblemático recinto en un espacio aún más atractivo para visitantes y familias morelianas.

“Pronto tendremos videomapping en el Planetario de Morelia. Será una experiencia espacial sin precedentes”, expresó la funcionaria estatal en sus redes sociales.