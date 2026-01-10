Videomapping llegará al Planetario de Morelia; preparan experiencia inmersiva

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Planetario de Morelia se prepara para ofrecer una experiencia tecnológica y sensorial sin precedentes, con la incorporación de un espectáculo de videomapping en su exterior, acompañado de sonido envolvente, anunció este jueves la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán.
Durante un recorrido de supervisión, la titular de la dependencia, Gladyz Butanda Macías, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, revisaron los avances de la obra que convertirá al emblemático recinto en un espacio aún más atractivo para visitantes y familias morelianas.
“Pronto tendremos videomapping en el Planetario de Morelia. Será una experiencia espacial sin precedentes”, expresó la funcionaria estatal en sus redes sociales.
El proyecto busca aprovechar la arquitectura del Planetario como lienzo para proyectar imágenes tridimensionales sincronizadas con audio, ofreciendo un espectáculo de ciencia, luz y arte.
Además del espectáculo visual, se contemplan “muchas sorpresas más” que acompañarán esta transformación, según adelantó Butanda Macías, como parte de la estrategia de rehabilitación y activación de espacios públicos que impulsa el gobierno estatal.
El Planetario de Morelia ha sido objeto de trabajos de remodelación durante los últimos meses. Con esta nueva etapa, el recinto busca posicionarse como un referente turístico, científico y cultural para el estado.
