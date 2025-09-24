VIDEO: sujeto roba bolsa a joven panadera en calle de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una cámara de videovigilancia captó el momento en el que un sujeto roba el bolso de una joven que vendía pan en la colonia Paseo de las Lomas, al poniente de la ciudad de Morelia.

El hecho fue denunciado en redes sociales por la página "Revolución Social", donde también se difundió el video del robo.