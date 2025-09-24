VIDEO: sujeto roba bolsa a joven panadera en calle de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una cámara de videovigilancia captó el momento en el que un sujeto roba el bolso de una joven que vendía pan en la colonia Paseo de las Lomas, al poniente de la ciudad de Morelia.
El hecho fue denunciado en redes sociales por la página "Revolución Social", donde también se difundió el video del robo.
En las imágenes se observa cómo el individuo se aproxima a la mujer, intercambia algunas palabras y, de forma sorpresiva, le arrebata el bolso para luego huir del lugar.
Vecinos de la zona piden el apoyo de la ciudadanía para identificar al presunto responsable y evitar que siga cometiendo este tipo de actos.
rmr