VIDEO: sorprenden familias de zopilotes en árboles del monumento, en Morelia

Al levantar la vista hacia el monumento, los transeúntes se sorprenden al ver a varias decenas de estos ejemplares posados en las alturas, creando una imagen que combina la historia de la ciudad con una curiosa manifestación de la naturaleza urbana.

La presencia de estas aves ha generado diversas preguntas entre los habitantes. Uno de los mayores interrogantes es: ¿de qué se alimentan?

Los zopilotes, conocidos por alimentarse principalmente de carroña (cadáveres de animales y restos orgánicos), podrían estar encontrando sustento en los alrededores de la zona, aunque no se ha confirmado específicamente qué los atrae a este punto en el centro histórico de Morelia.

Este tipo de historias destaca cómo la naturaleza se adapta al entorno urbano, generando situaciones que sorprenden y fascinan a los habitantes.

El monumento a Lázaro Cárdenas, como sitio histórico y punto de encuentro para la ciudadanía, se ha convertido en un escenario poco convencional para una colonia de zopilotes.