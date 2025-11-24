VIDEO: se meten a robar a tienda en Morelia y empleado los saca a golpes

En el video, compartido por la página "Revolución Social", se observa cómo dos hombres, uno con casco de motociclista y otro encapuchado, ingresan al local. Uno de ellos saca un arma de fuego y apunta directamente al trabajador, intentando intimidarlo para despojarlo de sus pertenencias y del efectivo del lugar.

Sin embargo, y pese al riesgo, el joven decide enfrentarlos. Aprovechando un descuido de los agresores, arremete contra ellos con fuerza, logrando empujarlos hacia la salida mientras forcejean. Finalmente, tras una breve lucha, el trabajador consigue sacar a los dos asaltantes del establecimiento.

La publicación original señala: "Es más grande el hartazgo de los morelianos que el miedo... cansados de la inseguridad que brilla en Morelia, este héroe sin capa se defendió de dos asaltantes que pretendían despojarlo de sus pertenencias".

Hasta el momento, no se ha reportado si los agresores fueron detenidos ni si el hecho fue denunciado ante las autoridades correspondientes.