VIDEO: estrena Eduardo Verástegui canción en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un ritmo guapachoso y teniendo como fondo el Palacio Municipal de Morelia, el actor y activista político, Eduardo Verástegui, presentó en nuestra ciudad su cumbia “Feliz Navidad para ti para mí”.

Se trata de una melodía con duración de 2.57 minutos que inicia con una imagen de la Catedral de Morelia y el intérprete ingresando al antiguo edificio de Palacio Municipal.

La canción -que ya registra en YouTube cientos de miles de visitas- muestra diferentes locaciones de Morelia: el antiguo edificio del Ayuntamiento, la Plaza de Armas, La Catedral con sus torres vistas desde un dron mientras Eduardo Verástegui canta y convive en familia.

La producción decidió grabar y lanzar la canción desde Morelia por sus vivos navideños, adornos alusivos a la fecha.

Previo al lanzamiento, Verástegui quien registra más de 2 millones de seguidores en Facebook, anunció la presentación de la misma que en cuestión de minutos superó las 35 mil reproducciones.

“Un arbolito lleno de esperanza, un nacimiento para el Niño Dios, abran las puertas de sus corazones José y María esperan al Salvador, feliz Navidad para ti para mí, feliz Navidad para ti para mí, feliz Navidad para ti para mí, feliz Navidad…”, dice la canción en su primera estrofa.