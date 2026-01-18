VIDEO: C5 sigue pista de un Chevy y da con camioneta robada en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos del C5 Subdirección Morelia detectaron y contribuyeron a la recuperación de una camioneta Ford que había sido reportada como robada a través de una llamada al 911. El hecho fue cometido por sujetos armados en la capital michoacana, según el informe oficial.
Mediante el sistema de bioanálisis, se identificó que un vehículo tipo Chevy acompañó a la unidad robada durante el delito. Horas después, dicho Chevy fue localizado en circulación por la colonia Leandro Valle, lo que permitió alertar a las unidades en campo gracias al monitoreo en tiempo real.
Coordinados por el centro de mando del C5, agentes municipales lograron interceptar el vehículo azul y detuvieron a una persona que portaba la documentación de la camioneta robada. Durante la intervención, el detenido proporcionó la ubicación de la Ford, misma que fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.
Las autoridades destacaron que este resultado fue posible gracias a la efectividad del bioanálisis, la coordinación interinstitucional y el seguimiento táctico del C5 Michoacán.
rmr