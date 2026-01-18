VIDEO: C5 sigue pista de un Chevy y da con camioneta robada en Morelia

Mediante el sistema de bioanálisis, se identificó que un vehículo tipo Chevy acompañó a la unidad robada durante el delito. Horas después, dicho Chevy fue localizado en circulación por la colonia Leandro Valle, lo que permitió alertar a las unidades en campo gracias al monitoreo en tiempo real.

Coordinados por el centro de mando del C5, agentes municipales lograron interceptar el vehículo azul y detuvieron a una persona que portaba la documentación de la camioneta robada. Durante la intervención, el detenido proporcionó la ubicación de la Ford, misma que fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado.