VIDEO: así se ve Soriana de Torreón Nuevo a días de su cierre
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Soriana Híper ubicada en la avenida Torreón Nuevo, en Morelia, cerrará definitivamente el próximo 2 de febrero. Este cierre ha sido confirmado oficialmente, pero lo que ha llamado la atención en redes sociales es un video viral publicado por el tiktoker @roddie333, quien grabó cómo se ve la tienda a días de su cierre.

En el video, el tiktoker muestra los anaqueles de la tienda casi vacíos, lo que deja ver el notable desabasto que se vive en el establecimiento.

Los usuarios de redes sociales han expresado su sorpresa y preocupación por la situación, ya que la tienda era un punto importante de compra para muchos en la zona.

El material ha hecho que muchos morelianos se cuestionen sobre el futuro del espacio, especialmente al ver la tienda vacía y en proceso de desmantelamiento.

@roddie333 #CapCut se nos va Soriana de Torreón nuevo, apareció la noticia que este lunes 02 de febrero ya se va, y a ti qué te gustaría que pusieran ahí? #morelia #soriana #liquidacion #empleo ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound

